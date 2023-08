Nuovo amore per Sonia Bruganelli? Lo scatto del bacio sorprende, ma non è come sembra

La notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stato uno degli argomenti più chiacchierati di queste ultime settimane. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per uno scatto che sta facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sonia Bruganelli di nuovo protagonista del gossip. In queste ultime ore il settimanale ‘Vero’ ha condiviso degli scatti che ritraggono l’ex moglie di Paolo Bonolis baciare un altro uomo e che non sono di certo passati inosservati.

Subito si è pensato che Sonia Bruganelli avesse trovato di nuovo l’amore dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis, ma niente è come sembra. Il bacio di cui la Bruganelli si è resa protagonista è soltanto un gioco tra amici. La stessa Sonia ha voluto ironizzare su quanto reso pubblico dal noto magazine condividendo tutto sulla sua pagina Instagram e commentando la vicenda con queste parole:

Auguri nuovo uomo della mia vita […] Ma non mi hai detto che ti sei sposato?!

L’uomo protagonista dello scatto del bacio con Sonia Bruganelli, stando a quanto riporta il settimanale ‘Novella 2000’ è Giuseppe Scagliola, autore di Ciao Darwin nonché grande amico di Sonia Bruganelli. Anche Scagliola ha voluto ironizzare su questa vicenda commentando quanto condiviso da Sonia Bruganelli con queste parole:

Non ci credere, non è come sembra, la stampa ci rema contro.

Dunque nessuna fiamma, almeno per il momento, per l’ex moglie di Paolo Bonolis. Sembra infatti che sia Paolo che Sonia siano single, anche se sono molti i gossip che in questi ultimi giorni stanno circolando sul loro conto riguardo la loro vita sentimentale.