Paolo Bonolis, nuovo amore per il conduttore? Ecco come ha reagito Sonia Bruganelli

La fine della storia d’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stato uno degli argomenti più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime il conduttore è tornato a far parlare di sé per una notizia che non è di certo come sembra. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, sono molti coloro che si sono chiesti se nella vita del conduttore è tornato di nuovo l’amore. Qualche giorno fa alcuni hanno parlato di un nuovo amore per il conduttore di Avanti un Altro, ma la notizia è stata prontamente smentita da Sonia Beuganelli.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha postato sulla sua pagina Instagram un articolo in cui si parlava del nuovo amore del conduttore. Peccato però che nulla è come sembra dal momento che la nuova fiamma di Bonolis è un Suv dal colore blu scintillante. Sonia Bruganelli commentato la notizia con queste parole:

La nuova fiamma di Paolo. Dopo Sonia c’è la macchina.

In seguito, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha poi aggiunto:

Mi ero incuriosita anch’io…

Dunque nessuna nuova fiamma nella vita di Paolo Bonolis e per Sonia Bruganelli sembra essere lo stesso.

Qualche giorno fa, infatti, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha condiviso una storia sulla sua pagina Instagram con cui ha fatto intendere di aver ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio del conduttore. Il post condiviso da Sonia Bruganelli si è rivelato del tutto ironico dal momento che è stata immortalata mentre era al mare proprio con il suo ex marito. L’imprenditrice ha commentato i rumors circolanti sul suo conto con queste parole: