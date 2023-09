Nuovo amore per Sonia Bruganelli? L’ex moglie di Paolo Bonolis paparazzata a cena con un uomo: di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore il nome di Sonia Bruganelli è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In questi giorni il settimanale ‘Diva e Donna’ ha paparazzato l’ex moglie di Paolo Bonolis in compagnia di un uomo: scopriamo insieme di chi si tratta.

Nuovo amore per Sonia Bruganelli? Stando a quanto reso pubblico dal settimanale ‘Diva e Donna’ sembrerebbe proprio di sì. Il noto giornale ha infatti pizzicato l’ex moglie di Paolo Bonolis a cena con un uomo che il settimanale definisce ‘il suo cavaliere’. Ma chi è l’uomo con cui è stata paparazzata Sonia Bruganelli? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto pubblicato dal settimanale ‘Diva e Donna’, Sonia Bruganelli ha deciso di trascorrere una serata a cena in compagnia di Andrea Arinci. L’uomo fa parte indirettamente del mondo dello spettacolo dal momento che è autore di programmi tv quali Ciao Darwin e Avanti un altro. Nonostante le immagini che la ritraggono sorridere insieme all’autore tv, non sappiamo se Sonia Bruganelli abbia ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis.

Verissimo, Sonia Bruganelli confessa: “Ecco cosa farei se Paolo Bonolis si innamorasse di un’altra donna”

La scorsa settimana Sonia Bruganelli è stata ospite di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin l’imprenditrice ha parlato della fine del matrimonio con Paolo Bonolis, facendo anche delle rivelazioni sul conduttore che non sono di certo passate inosservate. Nel dettaglio, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha rivelato come la prenderebbe in caso il conduttore trovasse un nuovo amore. Queste sono state le sue parole a riguardo: