Verissimo, la rivelazione di Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis spiazza: “Cosa farei se trovasse un nuovo amore”

La separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stato uno degli argomenti più chiacchierati dell’estate 2023. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip è stata ospite della prima puntata di Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin ha rivelato ulteriori dettagli in merito alla fine della storia d’amore con il conduttore. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Ospite della prima puntata di Verissimo, il programma campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin, Sonia Bruganelli ha raccontato la sua nuova vita dopo la separazione da Paolo Bonolis. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha svelato che:

Fa un po’ ridere che dobbiamo continuare a dire che siamo separati perché ci vedono insieme. Ci vogliamo bene, io non ho un nuovo compagno e lui non ha una nuova compagna, penso sia normale continuare a crescere i nostri figli insieme. Il concetto di separazione a volte viene considerato in una maniera eccessivamente chiusa. Nel momento in cui dichiaro che alcuni sentimenti e modalità di vita cambiano, quindi vivere in appartamenti diversi e fare viaggi per proprio conto, non voler vivere quotidianità figlie di romanticismi e cose che cambiano negli anni, significa tutelare i nostri figli nel caso dovessero uscire notizie su possibili fidanzamenti. Ci stiamo separando ma non sono cose che mi fa piacere forza sapere. Ad oggi è importante è che ci si rispetti reciprocamente, più che altro per i nostri figli.