Nuovo amore per Stefano De Martino? Ora è la sorella del conduttore a rompere il silenzio: le sue parole

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questa estate 2023. La notizia della separazione tra la showgirl argentina e il conduttore è stato per moltissimo tempo al centro dell’attenzione mediatica. Nonostante i diretti interessati non si siano ancora esposti, sono moltissimi i rumors che emergono ogni giorno sulla coppia.

Se per qualcuno la fine del matrimonio tra Belen e Stefano è ormai una certezza, sono molti quelli che sostengono che la fine del dell’amore tra la showgirl argentina e il conduttore sia in realtà una mossa mediatica. Qualche settimana, infatti, una fonte molto vicina alla coppia ha rivelato che:

È mistero fitto sullo status quo della relazione sentimentale tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Se da un lato lei si lascia immortalare in atteggiamenti maliziosi con un imprenditore bresciano, dall’altro lui le fa eco sui social lanciando messaggi subliminali sulla complessità dell’amore. Persone a loro vicine parlano, però, di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario.

In questi giorni sta diventando sempre più insistente la voce secondo cui l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi abbia iniziato una frequentazione con l’attrice Beatrice Vendrim. A rivelare ulteriori dettagli in merito al gossip è stata proprio la sorella di Stefano De Martino, Adelaide. La ragazza si è infatti resa protagonista di un gesto social che non è passato inosservato.

Adelaide De Martino ha infatti messo like a un post Instagram condiviso dalla pagina ufficiale del giornale ‘Chi’ che riporta queste parole: