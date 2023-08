Belen Rodriguez lancia una clamorosa frecciatina a Stefano De Martino: cosa ha fatto

La showgirl non smette mai di far parlare di sé e nelle ultime ore è stata coinvolta nell'ennesimo gossip

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che Belen si sia resa protagonista di un gesto social che molti hanno considerato una vera e propria frecciatina rivolta a Stefano De Martino. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La presunta separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è uno degli argomenti più chiacchierati di questa estate 2023. Nonostante i diretti interessati non si sono ancora esposti sull’ondata mediatica che li ha travolti, pare che i rumors sulla fine del matrimonio sono certi.

Come già anticipato, in queste ultime ore la showgirl argentina è tornata di nuovo a far parlare di sé per un gesto social non passato inosservato agli occhi dei più attenti. La mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, ha condiviso alcune Instagram Stories che ritraggono il piccolo Santiago con un dettaglio che non è passato inosservato.

Il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino indossa infatti la maglia della nazionale argentina su cui è ritratto il nome ‘Rodriguez’. In molti hanno visto in questo gesto una frecciatina rivolta all’ex marito.

Belen Rodriguez pizzicata in pronto soccorso con Elio Lorenzoni: la segnalazione

Nelle scorse ore Deianira Marzano ha condiviso, tramite la sua pagina Instagram, una clamorosa indiscrezione su Belen Rodriguez che sta facendo il giro del web. Stando a quanto reso pubblico dall’esperta di gossip, pare che la showgirl argentina si sia recata in pronto soccorso insieme al suo nuovo presunto fidanzato Elio Lorenzoni.

Una fonte anonima ha rivelato che l’imprenditore si sarebbe recato in Pronto Soccorso per via di una febbre alta da giorni e che Belen lo abbia raggiunto per stargli vicino: