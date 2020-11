Il nuovo DPCM che di fatto ha diviso l’Italia in tre fasce in base al grado di rischio di diffusione del contagio da coronavirus andrà in vigore a partire da domani venerdì 6 novembre.

Una novità che potrebbe avere ripercussioni anche per il Grande Fratello Vip. Innanzitutto la novità potrebbe essere la mancanza di pubblico in studio. Questo perché nel nuovo decreto firmato da Giuseppe Conte è previsto in tutte le regioni, anche quelle meno a rischio, il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 del mattino.

Considerato che la trasmissione inizia 15 minuti prima del divieto di spostamento notturno, è facile immaginare che il pubblico non potrà essere presente in studio. Un’altra novità riguarda il divieto di spostamento tra regioni rosse e arancioni. Il conduttore Alfonso Signorini vive a Milano, zona rossa mentre lo studio e la casa del Grande Fratello sono a Roma, all’interno della zona gialla.

Dato il divieto di spostamento tra regioni inserito nel DPCM, a meno che il conduttore non decida di trasferirsi in un albergo della capitale, non potrà presenziare in studio durante le prossime puntate che andranno in onda. Alfonso Signorini potrebbe essere così costretto a condurre nuovamente il reality in uno studio di Milano, come accaduto nel corso delle ultime settimane della quarta edizione, quando l’Italia stava vivendo il suo lockdown.

Ulteriore novità riguarda anche la diminuzione dello staff che lavora dietro le quinte del reality di canale 5. E’ già certezza che a causa della situazione d’emergenza, la diretta avrà una sola regia.

A darne notizia è stato lo stesso Grande Fratello con un comunicato apparso sulla propria pagina Instagram ufficiale: