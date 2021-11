Nuovo dramma per l'attrice Sharon Stone, la madre è stata ricoverata per un ictus: ad agosto è morto il suo nipotino

Non c’è pace per la famosa attrice Sharon Stone, dopo la morte del nipotino River di appena 11 mesi. Ora la madre è stata ricoverata in ospedale, poiché ha avuto un secondo ictus. La star di Basic Instinct ha deciso di pubblicare il suo dramma in uno straziante post sui social.

CREDIT: INSTAGRAM

Una notizia terribile, che ovviamente si è diffusa molto velocemente sul web. Tanti suoi colleghi ora le stanno mostrando affetto e vicinanza, in questo momento difficile per la famiglia.

A pubblicare il dramma è stata la stessa attrice. Quest’ultima ha deciso di chiedere delle preghiere ai suoi follower per ciò che sta vivendo la mamma, Dorothy Marie di 88 anni.

Sharon Stone purtroppo lo scorso agosto ha subito una perdita davvero straziante. Il nipote River Williams, figlio di suo fratello minore, Patrick Stone, è morto a soli 11 mesi.

CREDIT: INSTAGRAM

Il piccolo purtroppo ha avuto un’insufficienza totale di organi. Di conseguenza è entrato in coma e i medici hanno provato ad aiutarlo per diversi giorni, ma alla fine il suo cuoricino ha cessato di battere per sempre.

Purtroppo a pochi mesi da questa tragedia, la famiglia si trova a vivere un nuovo dramma. La signora è ora ricoverata in ospedale e da ciò che è emerso da alcuni media locali, le sue condizioni sembrano essere davvero critiche.

La mamma di Sharon Stone ha avuto anche un altro ictus

La stessa attrice nel 2001, proprio come era già capitato a sua madre e a sua nonna, ha avuto un’emorragia cerebrale ed un ictus. Così è diventata una delle più importanti testimonial degli eventi legati all’invecchiamento cerebrale. Nel suo post ha scritto:

Dite una preghiera per Dorothy Marie Stone, mia mamma, che oggi è stata colpita da un altro grave ictus.

Il disperato appello dell’attrice ha ottenuto più 100 mila like. Inoltre, tanti suoi colleghi ed amici hanno commentato con parole dolci nei suoi confronti, ma soprattutto con delle preghiere per la madre.