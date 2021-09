River era il nipote di Sharon Stone amatissimo dall’attrice. Quando le hanno detto che il bambino non c’era più era in Italia, a Venezia, per la sfilata di moda del marchio Made in Italy Dolce&Gabbana. Subito ha fatto rientro a casa per stare vicino alla famiglia e salutare il piccolo. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi. Così River ha salvato tre persone.

River è venuto a mancare lo scorso 30 agosto. Doveva ancora compiere un anno e spegnere le sue prime candeline. Purtroppo soffriva di una malattia che ha provocato un’insufficienza multiorgano che l’ha portato alla morte per collasso degli organi interni.

Una tragedia per la famiglia dell’attrice. Il bambino avrebbe dovuto festeggiare il suo primo compleanno l’8 settembre. Ma a fine agosto le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. Lo hanno trovato in condizioni gravi nella culla e portato subito in ospedale, ma per lui non c’era più nulla da fare.

River Stone è morto così, lasciando la famiglia a piangere sulla sua piccola bara. L’attrice poco tempo prima aveva chiesto di pregare per lui.

E a distanza di qualche tempo dalla sua scomparsa, Sharon Stone torna a parlare di lui, perché la famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi. River ha potuto salvare la vita a 3 persone.

Donazione degli organi di River, nipote di Sharon Stone: le parole dell’attrice

Gli organi del figlio di Patrick, fratello minore di Sharon, sono andati a due bambini e a un 45enne. Una consolazione per la famiglia che ora deve affrontare un lutto davvero pesante.

Il mio nipotino ha salvato la vita a tre persone. Niente più di questo aiuta la nostra famiglia a sopportare la sua tragica morte, dandoci un po’ di pace.

Queste le parole dell’attrice, che aggiunge:

So che non tutti la vedono in questo modo, ma per noi è stata una salvezza.

