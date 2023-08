Nuovo lavoro per Barbara D’Urso: la conduttrice ha aperto una società di eventi

Barbara D’Urso non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore è emersa una clamorosa notizia sulla conduttrice che sta facendo il giro del web. Dopo l’addio a Mediaset, nella vita di Carmelita sono piombate importanti novità in campo lavorativo, dal momento che lei e una sua amica hanno aperto una società che organizza eventi di lusso.

Stando a quanto emerso dai social, pare che l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 abbia aperto una società che organizza eventi di lusso insieme ad una sua amica, la ‘B&Fable’. Sono moltissime le persone che hanno fatto un grosso in bocca al lupo a Carmelita per questa nuova avventura intrapresa.

Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo l’addio a Mediaset: le sue parole

La notizia dell’addio a Mediaset di Barbara D’Urso è stata una delle più chiacchierate di questa estate 2023. Dopo alcuni giorni di silenzio, la conduttrice ha deciso di dire la sua e di svelare come si è sentita dopo aver appreso la notizia. Queste sono state le sue parole a riguardo: