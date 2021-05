In questi ultimi giorni Francesca Pascale sta facendo parecchio parlare di sé. L’ex compagna di Silvio Berlusconi, infatti, ha sfoggiato sui social un nuovo look che si allontana decisamente da quello adottato fino a qualche tempo fa. L’attivista LGBT dice dunque addio ai classici tailleur per dare spazio ad un look senza dubbio innovativo.

Uno scatto che la ritrae con i capelli corti e con in evidenza l’avambraccio su cui si possono notare alcuni tatuaggi. É questo il nuovo look che Francesca Pascale ha sfoggiato in questi ultimi giorni sulla sua pagina Instagram. L’ex compagna del Cavaliere, quindi, ha deciso di dire addio a quell’immagine classica che un tempo mostrava accanto all’ex Presidente del Consiglio.

Un look completamente rinnovato. Francesca Pascale ha detto addio ai lunghi capelli per accogliere un caschetto corto e biondo platino. Via anche i classici tailleur che l’attivista LGBT un tempo sfoggiava accanto al Cavaliere. Al loro posto, infatti, una t-shirt nera attraverso cui si intravede l’avambraccio decorato con alcuni tatuaggi.

Più precisamente, si tratta di disegni che raffigurano bandiere arcobaleno, disegnate proprio in omaggio ad Ddl Zan. Sotto lo scatto che ha incuriosito moltissimi utenti, una breve didascalia:

Ogni segno un disegno.

Ricordiamo che in questi ultimi anni l’ex compagna di Silvio Berlusconi sostiene fortemente i diritti LGBT.

Nuovo look per Francesca Pascale, tutto sull’amore con Silvio Berlusconi

Classe 1985, Francesca Pascale è nota alle cronache rosa per la relazione con l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La Pascale e Berlusconi hanno vissuto una relazione lunga ben dieci anni. Tuttavia, però, nel 2020 la coppia decide di separarsi.

La separazione tra la Pascale e l’ex Premier è stata annunciata lo scorso anno in pieno lockdown tramite la pubblicazione di un comunicato stampa. In tale comunicato si dichiarava che fra i due rimanevano un profondo affetto e stima reciproca, nonostante la fine della relazione sentimentale.