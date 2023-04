Oggi è un altro giorno, Dennis Fantina racconta la sua nuova vita: ecco cosa fa oggi

Dennis Fantina è stato ospite di Oggi è un altro giorno, il programma Rai condotto da Sarebbe Bortone. Nel salotto della conduttrice l’ex vincitore di Saranno Famosi si è messo a nudo raccontando le difficoltà riscontrate per via della perdita del lavoro. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Dennis Fantina è stato il vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi, all’epoca chiamato Saranno Famosi. Dopo la vittoria del talent è iniziato un vero e proprio periodo d’oro per il cantante la cui carriera ha riscosso grande successo. Ad un certo punto, però, qualcosa è andato storto e, come raccontato da lui stesso, Dennis Fantina si è ritrovato senza lavoro.

Queste sono state le parole che il cantante ha rilasciato nel salotto di Serena Bortone:

Lavoravo a Radio Italia e poi sono rimasto senza lavoro. Ad un certo punto è finito tutto. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore.

E, continuando, l’ex vincitore di Saranno Famosi ha poi aggiunto:

Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo.

Dennis Fantina e la partecipazione a All Together Now: “Sopravvivo con la musica per quanto è possibile”

Qualche anno fa Dennis Fantina ha partecipato al programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker All Together Now. Qui il cantante aveva dichiarato di essere papà di due bambini e, riguardo la musica, si era espresso con queste parole: