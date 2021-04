Continuano le emozionanti interviste di Serena Bortone nel suo programma Oggi è un Altro giorno. Nella giornata appena passata è toccata a Pupo, ex opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP che ha raccontato alcuni dettagli intimi della sua vita privata.

Non ha mai fatto mistero che, in passato, il cantante toscano ha avuto problemi di gioco. In un periodo particolarmente buio i debiti si sono fatti sentire più del solito e il cantante ha confessato di aver pensato anche al suicidio:

Un giorno stavo tornando dal Casinò di Venezia, dove ero andato per cercare di vincere qualcosa per coprire le ingenti somme di debiti che avevo accumulato, quando nell’autostrada tra l’Emilia Romagna e la Toscana decido di fermarmi e andare sul cavalcavia perché volevo togliermi la vita

L’artista toscano ha ripercorso le tappe della sua carriera spiegando anche da dove nasce il suo simpatico nome d’arte: “Il mio discografico mi disse che Enzo Ghinazzi faceva c… e allora mi ha chiamato Pupo anche se io all’inizio non ero molto contento”.

L’artista ha poi parlato della sua mamma, purtroppo la donna è affetta da Alzheimer. La malattia ha fatto scoprire a Pupo un lato diverso del loro rapporto, fatto anche di tenerezza: “Oggi abbiamo un rapporto nuovo, lei non è mai stata così affettuosa”.

Al momento sembra che il cantante non abbia altri progetti in corso, la stagione da opinionista al Grande Fratello VIP è stato lungo e sicuramente impegnativo. Per la prima volta nella storia del reality questo si è prolungato per più di cinque mesi.

Non è chiaro se nella prossima edizione verrà riconfermato o meno, sembra che Antonella Elia non ricoprirà la sua carica da opinionista, ma al momento sono solo rumors.