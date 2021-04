Franceska Pepe rivela: “Ecco perché non sono già andata al Grande Fratello VIP”

La sua permanenza nella casa del Grande Fratello VIP è stata breve, ma Franceska Pepe ha sicuramente regalato dinamiche ed emozioni agli spettatori del reality di Canale 5.

La modella si è resa protagonista di accesi sconti con Tommaso Zorzi e, una volta uscita dalla casa, anche con Andrea Zelletta non si è di certo risparmiata le parole. Quel che suona strano però, è la sua ripetuta assenza nel salotto del Grande Fratello VIP.

Come di consueto, infatti, una volta usciti dalla casa i concorrenti sono ospiti fissi ad ogni puntata, Franceska Pepe dopo quasi essere arrivata alle mani con un’autrice è sparita. Ma come mai? A rispondere finalmente alla domanda è lei.

I fan più maliziosi credevano che fosse stata “fatta fuori” dalla produzione che non ha apprezzato qualche suo comportamento, e invece la showgirl darebbe un’altra spiegazione..

Ma perché devo aver fatto una fine? Magari sto cominciando un nuovo inizio. In studio non c’ero perché sinceramente non ero ben organizzata, avevo anche altre trasmissioni. Il fatto di dover andare due volte a settimana a Roma, io abito in Toscana, più le altre trasmissioni che avevo in ballo era veramente stressante. Col senno di poi, se mi capitasse un’altra occasione di questo genere penso proprio che mi trasferirò per la durata del programma nella città in cui si registra. Però era la mia prima esperienza e ho cercato di fare come potevo diciamo