Oggi è un altro giorno, scontro tra i due ospiti: “Non ti azzardare”

Piccola polemica andata in scena a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone che va in onda dopo il Tg1 delle 13.30. Ospite in studio qualche giorno fa Pier Francesco Pingitore, giornalista e autore ideatore del famoso bagaglino.

Pingitore si è raccontato a tutto tondo con la Bortone partendo dagli esordi come giornalista a Lo Specchio prima di diventare autore e regista per cinema e teatro. Nel 1965 ha dato vita alla compagnia del Bagaglino che ha visto cimentarsi personaggi illustri della comicità nostrana come Pippo Franco, Oreste Lionello, Maurizio Mattioli, Enrico Montesano, Pino Caruso, Gianfranco D’Angelo, Leo Gullotta, Pamela Prati, Gabriella Ferri, Laura Troschel, Maria Grazia Buccella, Martufello. Da alcuni anni però la compagnia ha smesso di aver popolarità. Ma nonostante tutto Pingitore ha un sogno, quello di riportare il Bagaglino sulla tv di Stato.

A quel punto Serena Bortone è intervenuto facendo i migliori auguri a Pingitore e un in bocca al lupo per i suoi progetti futuri. Il regista ha risposto con un “crepi il lupo”.

La Bortone dubbiosa ha risposto dicendo: “Ma si dice crepi o viva?”. “Crepi, io odio quelli che dicono viva” – la risposta di Pingitore a cui però è seguita la smentita di Valerio Scanu convinto si dica viva il lupo. “Ma si dice viva!” – ha esclamato Un intromissione che non è piaciuta molto a Pier Francesco Pingitore che ha risposto un po’ piccato: “Ma che viva, se è viva te se magna”.

E ancora: “Queste se le inventano, mamma mia, possibile che per 3 mila anni si è detto crepi e ora si è scoperto che il lupo adesso prende il cucciolo in bocca ecc”. Serena visibilmente imbarazzata ha preferito restare in silenzio.