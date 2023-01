Oggi è un altro giorno, Serena Bortone confessa: “Ho la malattia di De Quervain”

In questi ultimi giorni il nome di Serena Bortone sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Durante una delle ultime puntate di Oggi è un altro giorno, la padrona di casa ha fatto alcune rivelazioni riguardo le sue condizioni di salute. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato la conduttrice.

Tutti coloro che seguono Oggi è un altro giorno hanno notato senza ombra di dubbio la fasciatura al braccio destro che da giorno ormai presenta Serena Bortone. Dopo alcuni giorni di silenzio, la conduttrice ha finalmente fatto chiarezza riguardo il suo stato di salute. La Bortone ha confessato di avere la malattia di De Quervain.

In occasione dell’intervista con Giovanni Minoli, Serena Bortone ha finalmente rotto il silenzio riguardo il gossip che in questi giorni la vede protagonista. Alla domanda di Minoli se si fosse fatta male in qualche modo, Serena Bortone ha risposto in questo modo:

Non esageriamo. Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain.

Dopo aver confessato il problema di salute che l’affigge, la padrona di casa ha rassicurato tutti i suoi fan assicurando che non si tratta di nulla di grave.

Parlando infatti con l’ospite di Oggi è un altro giorno Giovanni Minoli, Serena Bortone ha rivelato che si tratta di un semplice problema al polso. Nonostante non sia nulla di grave, la conduttrice dovrà fare i conti con la fasciatura al braccio ancora per qualche giorno, fino a quando il dolore e il fastidio non saranno passati.

Serena Bortone ha la malattia di De Quervain: ecco cos’è

Per tutti coloro che non ne fossero a conoscenza, la malattia di De Quervain è un problema di tipo infiammatorio che colpisce la guaina che ricopre i due tendini.

Stando agli studi pubblicati, si tratta di una condizione che compare quando si fa un uso prolungato e intenso delle mani.