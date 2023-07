Oggi è un altro giorno, Serena Bortone lascia: “Ci rivedremo ancora”

In queste ultime settimane sono molti i conduttore i quali hanno annunciato che non lavoreranno più in Rai. Tra questi, anche Serena Bortone ha rivelato che lascerà l’azienda. L’annuncio è stato fatto durante l’ultima puntata della stagione di Oggi è un altro giorno. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Serena Bortone lascerà la Rai. A rendere pubblica la notizia è stata la conduttrice stessa durante l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. Nel suo discorso finale, la conduttrice ha rivelato che non lavorerà più nell’azienda e ci ha tenuto a salutare per l’ultima volta tutti coloro che hanno lavorato con lei e tutto il pubblico da casa.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Perché il servizio pubblico è pluralismo, inclusione e sostegno alla fragilità. Avere alzato e di molto, gli ascolti di questa fascia, è la conferma ultima che avevamo ragione. Vi lascio con un augurio, che è anche una esortazione, siate liberi, siate autentici a qualsiasi prezzo. Buon vento, will meet again, ci rivedremo ancora.

Oggi è un altro giorno è stato un programma piaciuto molto al pubblico e che ha riscosso un grande successo, registrando di volta in volta un vero e proprio record di ascolti.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone lascia: cosa farà ora?

In seguito all’annuncio fatto in diretta durante l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, sono stati molti coloro che si sono chiesti quale sarà ora il futuro lavorativo della conduttrice. Al momento non si ha alcuna informazione a riguardo, anche se non mancano alcune ipotesi.

Tra le tante, ‘FanPage.it’ ha rivelato che Serena Bortone potrebbe ottenere un doppio appuntamento su Rai 3 nell’access prima time della rete. Staremo a vedere se la notizia verrà confermata o smentita nei prossimi giorni.