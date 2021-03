Oggi è un cantante molto amato ed è stato più volte giudice di X-Factori: chi è il bambino nella foto?

Basta guardare il tratto degli occhi, per riconoscere il bambino nella foto. Oggi è uno dei cantanti più apprezzati ed amati ed è conosciuto anche per essere un simpatico giudice, spesso un po’ severo, del talent show X-Factor. Avete capito di chi si tratta vero? Stiamo parlando di Michael Holbrook Penniman Jr, in arte Mika.

Credit: @fed__u – Twitter

Mika è un cantautore libanese, naturalizzato britannico. È nato il 18 agosto 1983 e non ha avuto un’infanzia molto facile. Più volte ha raccontato di come la dislessia abbia ostacolato i suoi anni scolastici. Alla fine, sua madre ha cercato di crescerlo, facendogli credere che lui sarebbe diventato qualcosa di grande. Ironizzava sempre sul fatto che o sarebbe andato in prigione o avrebbe fatto qualcosa di bello.

Così, l’amorevole mamma gli faceva vedere dei film sulla prigione, per mettergli paura e poi ha deciso di fargli studiare musica. Da lì, Mika ha scoperto quel grande amore che oggi accompagna la sua vita. Si è fatto strada nel mondo dello spettacolo, facendo amare la sua musica in tutto il mondo.

Credit: @fed__u – Twitter

Oltre alle sue canzoni, in Italia, è stimato per essere stato più volte giudice di X-Factor. Nell’ultima edizione, ha lavorato accanto a Emma Marrone, Manuel Agnelli e Hell Raton. È arrivato in finale con il simpaticissimo NAIP, che con la sua musica divertente, ha fatto sorridere il pubblico italiano per tutta la trasmissione.

Mika e la perdita della sua mamma

Non molto tempo fa, il cantante ha dovuto dire addio alla persona più importante della sua vita: la sua mamma. Joannie Penniman è morta dopo un concerto di Mika. Nel 2019, aveva scoperto di avere un tumore al cervello, purtroppo troppo aggressivo.

Nonostante la lotta e i cicli di chemioterapia, ad aprile del 2020, la donna è peggiorata.

Non ha rinunciato a vedere un ultimo concerto del suo amato figlio. Lo ha sostenuto anche sulla sedia a rotelle, continuando a ripetergli di non “cedere mai al facile e di continuare ad esplorare nuovi orizzonti“.