A chi somiglierà da grande Blu Jerusalema? Per coinvolgere i fan su tale dilemma, mamma Sharon Fonseca ha pubblicato una foto da bambino del compagno Gianluca Vacchi. Un dolce scatto in bianco e nero con il muso imbronciato e nel quale il celebre imprenditore, è davvero irriconoscibile!

Anche Gianluca ha pubblicato sul suo profilo Instagram, un video di lui e Sharon Fonseca in primo piano, con dietro la foto da bambini di entrambi. Lo scopo è stato quello di divertirsi a leggere le opinioni dei Follower sulla somiglianza di Blu Jerusalema.

La primogenita Vacchi è nata lo scorso ottobre ed ha portato tanto colore e tanta gioia nella vita di mamma e papà. Dopo il lieto evento, in molti si sono interrogati sul suo particolare nome ed hanno domandato alla coppia il perché di questa scelta.

Blu è il colore del cielo di notte, mentre Jerusalema, è un omaggio alla canzone di Master KG, che significa ‘patrimonio di pace’.

Chi è Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi è oggi uno dei più celebri imprenditori italiani. È considerato uno degli uomini più ricchi ed ha sempre mostrato sui social, gli eccessi e la ricchezza della sua vita. Vacchi è anche un deejay e un musicista.

Suo padre è il fondatore dell’’IMA S.p.A. Si tratta di una società quotata in Borsa, con fatturato di oltre 1,1 miliardi di euro e che si occupa della creazione di componenti in plastica.

Da quando ha incontrato la modella 23enne, Sharon Fonseca, Gianluca non ha più avuto occhi per nessun’altra donna. Lo scorso 27 ottobre hanno accolto tra le loro braccia il frutto del loro amore, Blu Jerusalema. L’imprenditore non spreca mai occasione per elogiare la perfezione della sua compagna, come donna e come madre e tiene sempre aggiornati i suoi Follower su Instagram!