Olesya Rostova non è Denise Pipitone, ma spunta un video inquietante

Purtroppo Olesya Rostova non è Denise Pipitone, la risposta è arrivata questa sera in diretta TV dalla trasmissione Russa che, in queste ore, sta facendo discutere moltissimo per i metodi con cui è stata svolta “l’indagine”, ora emerge anche un tremendo video.

Durante la solita trasmissione Russa, Olesya Rostova si è sottoposta ad una seduta di ipnosi in cui, forse uno psicologo, ha provato a farle ricordare la sua infanzia e cercare di farle ricordare qualcosa che potrebbe tornare utile.

La ragazza è nel pieno centro di una bufera mediatica, c’è chi pensa addirittura che sia tutto finto e che la ragazza sia solo un’attrice. Ma una trasmissione può spingersi fino a questo punto?

Quel che emerge dal video è davvero inquietate, il racconto di Olesya Rostova ha spiegato quanto ricorda della sua infanzia:

Già quando avevo cinque anni avevo capito che ero sola e che aspettavo i miei genitori ma consideravo che quella nomade non era la mia mamma e pensavo che no, non è lei, non è la mia mamma. Loro però mi trattavano con rispetto.

Ricordo un viaggio in treno. La mattina dopo siamo arrivati nella loro casa e sono rimasta con loro. Ricordo con certezza che sono rimasta per tutto l’inverno insieme a loro. Mi hanno rapita e mi hanno fatto chiedere l’elemosina.

Purtroppo, nonostante l’evidenza somiglianza con Piera Maggio, il gruppo sanguigno non è compatibile con quello di Denise Pipitone. Ora, non rimane altro che cercare ancora anche se questa situazione ha scoraggiato particolarmente la donna che soffre ormai da 17 anni.

Dalla trasmissione Russa, in particolare dal conduttore, sono arrivate anche delle scuse in diretta TV a Chi l’ha Visto. Insomma, questa storia si è conclusa davvero nel peggiore dei modi, da qualsiasi prospettiva la si guardi.