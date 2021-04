Olesya Rostova di nuovo ospite nella trasmissione russa per conoscere l’esito del DNA: il video di cosa è stato mandato in onda

Si è appena conclusa la puntata della trasmissione russa, con ospite Olesya Rostova. Sono giorni che si attende di scoprire il gruppo sanguigno della ragazza russa e oggi, tutti si aspettavano una svolta nella storia. Ma il confronto con la possibilità che possa essere la piccola Denise Pipitone, andrà in onda domani 7 aprile.

La notizia è stata data sia dal conduttore della trasmissione, sia dal legale di Piera Maggio. Giacomo Frazzitta ha spiegato di aver ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya, che gli ha garantito l’invio di tutta la documentazione prima della trasmissione. Visto il compromesso, il legale ha scelto di essere presente durante la puntata di domani.

Ho appena ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova che conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di oggi. A questo punto parteciperemo alla registrazione del programma con la tv russa che sarà mandato in onda domani.

Ha spiegato che però, fino alla diretta della tv russa, non potrà divulgare alcuna informazione.

Poco fa, Olesya ha avuto il confronto con un’altra donna che credeva essere la sua mamma: Valentina Koryova. Di seguito, il video originale:

La ragazza era emozionata, si è seduta accanto a quella donna per tutta la puntata e le ha stretto la mano. Alla fine, hanno ascoltato insieme il risultato del DNA, che ha dato esito negativo.

Rimane quindi accesa la speranza dell’Italia, che dovrà trattenere ancora il respiro fino a domani.

Sono molte le polemiche sollevate nelle ultime ore e le accuse verso la tv russa, che secondo la maggior parte, sta strumentalizzando il dolore di una mamma per altri scopi. Piera Maggio non ha mai condiviso le modalità scelte per comunicare con Olesya ed ha sempre tenuto i piedi ben saldati a terra, senza illudersi e sempre speranzosa di ritrovare la sua Denise, anche dopo 17 anni.