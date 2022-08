Olivia Newton-John, ecco le ultime volontà dell’attrice prima di morire

La morte di Olivia Newton-John ha sconvolto tutti. Dopo una lunga battaglia contro il cancro, l’attrice di Grease non ce l’ha fatta e si è spenta nel suo ranch in California circondata dall’amore e dall’affetto di amici e parenti. In queste ultime ore sono trapelate informazioni riguardo le ultime volontà dell’attrice prima di morire.

Sono stati molti coloro che hanno scritto messaggi di cordoglio per la morte di Olivia Newton-John. Tra i tanti, non è potuto mancare quello di John Travolta che ha voluto salutare per sempre l’attrice con queste parole:

Mia carissima Olivia, hai reso tutte le nostre vite molto migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti voglio tanto bene. Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento che ti ho visto e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!

Stando alle ultime indiscrezioni sembra che la Sandy di Grease avesse chiesto a suo marito, prima di morire, di portare avanti la ‘Olivia Newton-John Foundation Fun. Si tratta di un’associazione che si occupa di trovare cure contro il cancro.

Più volte l’attrice aveva ribadito di portare avanti la fondazione e per questo motivo aveva chiesto al marito che, nel giorno della sua morte, la gente evitasse di omaggiarla con dei fiori. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Il mio sogno è realizzare un mondo oltre il cancro. Sinceramente credo che possiamo farcela.

Ecco di cosa si occupa l’Olivia Newton-John Foundation Fund, l’associazione di Olivia Newton-John

Questo è quanto si legge dal sito dell’associazione dell’Olivia Newton-John Foundation Fund:

L’Olivia Newton-John Foundation Fund è un ente di beneficenza indipendente che sponsorizza la ricerca globale fitoterapia per il cancro. Questi investimenti in nuove ricerche scientifiche educheranno i pazienti e i loro caregiver su opzioni più gentili per curare il cancro. Ci impegniamo a realizzare un mondo oltre il cancro.

Forse non tutti sanno che la figlia dell’attrice, Chloe Lattanzi, possiede insieme al suo compagno una fattoria di marijuana in Oregon. Questo perché Olivia, durante la malattia, ha riscontrato grande sollievo grazie all’uso della cannabis medica.