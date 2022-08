Olivia Newton-John: sua nipote ha svelato le parole dell’attrice prima di morire

Lo scorso 8 agosto, dopo una lunga battaglia contro il cancro,

Olivia Newton-John se n’è andata per sempre. L’attrice è morta nel suo ranch in California circondata dall’amore e dall’affetto dei suoi famigliari e amici. In queste ultime ore la nipote di Olivia ha svelato quali sono state le sue ultime parole prima di morire.

La nipote di Olivia Newton-John, Tottie Goldsmith, ha fatto alcune rivelazioni ed ha svelato le ultime parole dell’attrice prima di andare via per sempre. In particolar modo, la ragazza ha raccontato dell’ultima conversazione avuta con l’attrice poco prima che si spegnesse.

A riguardo, queste sono state le parole della nipote dell’attrice di Grease:

Era molto magra e non stava bene, le ho detto, ‘Hai paura di morire?’. Lei ha risposto: ‘No, non ne ho. Nella mia vita ho fatto più di quello che potessi immaginare’. Davvero, lei non si sarebbe mai aspettata di avere una vita del genere

Insieme ai suoi famigliari e amici Tottie Goldsmith è rimasta al fianco di Olivia Newton-John fino alla fine. Il suo racconto, in questi giorni, ha commosso tutti e sta facendo il giro del web. Con la sua morte Olivia ha lasciato un vuoto immenso che difficilmente potrà essere colmato.

Morte Olivia Newton-John: lo straziante messaggio di John Travolta

Dopo la notizia della scomparsa dell’attrice, sono stati molti coloro che hanno scritto per lei messaggi di cordoglio. Tra i tanti non è potuto mancare il messaggio di John Travolta. L’attore ha deciso di salutare per l’ultima volta l’amica e collega con queste parole: