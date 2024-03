Oltraggi e furti presso la tomba di Michele Merlo, i genitori addolorati: “Un gesto ignobile”

Non c’è pace per la salma del cantante. Infatti, ancora una volta, la tomba di Michele Merlo è stata vandalizzata. Erano passati solamente pochi giorni dai precedenti episodi di vandalismo, e il luogo di riposo del cantante, scomparso nel 2021 a causa di una leucemia fulminante, è stato nuovamente preso di mira.

Chi ha agito presso la tomba non si è limitato al danneggiamento, ma ha compiuto piccoli furti per alcuni oggetti, tra cui il libro a lui dedicato “Con il cuore tra le righe” di Alice Porta. Il cantante è stato anche violato nel luogo ultimo di riposo, con una scritta che recita una frase offensiva rivolta all’autrice del libro, “Vergognati!”.

La famiglia Merlo, indignata, ha espresso la sua profonda delusione e il suo dolore per un gesto così vile e insensato. In un post pubblicato sui social dell’Associazione Romantico Ribelle, si è sottolineato come il libro sia stato approvato dalla famiglia e che il ricavato della sua vendita stia andando in beneficenza ai progetti dell’associazione stessa.

Rinnovato l’invito all’autore del gesto sconsiderato a non ripresentarsi più sulla tomba di Michele Merlo. Non manca anche l’invito a non presentarsi anche con altri profili sulla pagina dell’associazione. Il timore è quello di qualcuno che ce l’abbia molto con la famiglia. La stessa persona potrebbe mettere in atto una serie di atti persecutori ai danni della famiglia del cantante defunto.

Questo ennesimo atto di vandalismo ha suscitato grande commozione e rabbia tra i fan di Michele Merlo. La vicenda della tomba di Michele Merlo evidenzia la crudeltà e la superficialità di chi mette in atto un simile oltraggio per la memoria di un giovane talento prematuramente scomparso. La memoria di Michele Merlo continuerà comunque a vivere attraverso la musica, i suoi progetti e l’amore delle persone che lo hanno conosciuto.

Le autorità competenti sperano di individuare al più presto i responsabili di questi atti di vandalismo e di inciviltà. Nel frattempo i fan di Michele Merlo sostengono la famiglia del giovane cantante visitando la sua tomba e lasciando messaggi di cordoglio.