Omar Pedrini, l’intervento al cuore è durato più di 5 ore. Proprio qualche giorno fa l’artista italiano dal letto di ospedale dove era ricoverato per un aneurisma aveva raccontato tutto quello che avrebbe dovuto affrontare. Era fiducioso nell’operato dei medici ai quali si era affidato. L’intervento è stato eseguito, quali sono le sue condizioni di salute oggi?

Il cantautore ed ex chitarrista dei Timoria ha subito un intervento al cuore presso la clinica Villa Torri di Bologna, dall’equipe medica guidata dal cardiochirurgo vascolare Roberto di Bartolomeo. Qualche giorno fa aveva annunciato un pit stop un po’ più lungo del necessario per sottoporsi all’operazione.

Aveva degli eventi in programma che purtroppo ha dovuto rimandare. Ed è dispiaciuto, anche perché dopo tanto tempo finalmente si poteva tornare a vivere la musica dal vivo. Ma era certo di accontentare i suoi fan tornando presto in pista, dopo il necessario riposo per prendersi cura della sua salute.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al cantante, le condizioni di salute del cantante sono buone. L’intervento è andato bene, l’artista si è già svegliato e tutto starebbe andando come da programma.

Queste le parole sui social del padre Roberto:

Omar si è svegliato e ha parlato dell’operazione. Ero vicino a lui, nei pressi dell’ospedale. Non era possibile entrare per note ragioni. Poco fa mi ha scritto. Grazie a tutti! Grazie! Da papà rock! Da nonno rock!

Omar Pedrini intervento al cuore andato bene

I fan hanno seguito sui social gli annunci sulla sua salute, in attesa di poterlo ascoltare al vivo. Il 20 giugno avrebbe dovuto partecipare al concerto finale del progetto “Fai un quadrotto contro la violenza sulle donne” della Pro Loco Città di Montichiari.

Il cantante ci teneva molto, ma a causa dell’aneurisma ha dovuto rinunciare a malincuore. Speriamo possa presto tornare sul palco. I suoi fan lo aspettano.