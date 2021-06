Il famoso cantante italiano Omar Pedrini è stato operato d’urgenza. A raccontarlo è il diretto interessato, che sui suoi canali social ha pubblicato uno scatto dall’ospedale in cui racconta quello che è successo. I medici lo hanno dovuto sottoporre a un intervento a causa di un aneurisma aortico che lo ha colpito.

Il cantante e chitarrista italiano in un lungo post su Instagram ha deciso di raccontare ai suoi follower quello che sta succedendo. Il pit stop già raccontato sarà più lungo del previsto: lo hanno trasferito in cardiochirurgia, all’ospedale di Bologna, per essere sottoposto a un’operazione chirurgica vascolare.

L’artista ha un aneurisma aortico. In ospedale, continua Pedrini, è arrivato con le sue gambe e non in emergenza. E parla dei dottori come dei suoi angeli, che lo faranno tornare come prima.

Chi mi segue sa di cosa parlo, per cui mi spiace darvi questa notizia, ma voglio darvi anche un paio di buone nuove.

La cosa che mi dispiace di più, essendo abituato ad onorare i miei impegni, è che dovremo rimandarne qualcuno dei tanti già in programma. Mi dispiace per gli organizzatori che credono in me e mi dispiace non riabbracciarvi con la mia musica proprio dopo un anno così difficile, ma farò di tutto per tornare presto.

Omar Pedrini è fiducioso che andrà tutto bene, ma è dispiaciuto di non poter onorare i suoi impegni.

Peccato ancor di più dopo un anno così difficile in cui la musica ha già ingiustamente sofferto più degli altri settori. L’agenzia che cura i miei tour sta già contattando gli organizzatori delle serate imminenti per trovare soluzioni ed io li ringrazio. Sarebbe stata l’estate della ripartenza e invece resterò un po’ ai box. Ma devo accettare serenamente il mio karma.

Omar Pedrini operato d’urgenza, gli auguri dei fan

Omar Pedrini vuole tornare al più presto sul palco e sicuramente con il sostegno dei fan sui social potrà riprendersi velocemente e tornare in concerto.