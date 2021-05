Il duo non sarà al Grande Fratello Vip, al suo posto in pole Adriana Volpe

Il Grande Fratello Vip è già inserito nel nuovo palinsesto autunnale di Canale 5. A settembre la casa più spiata d’Italia riaprirà i battenti per accogliere i personaggi noti. In attesa di conoscere i primi nomi ufficiali di chi parteciperà al reality, circolano voci circa il ruolo degli opinionisti al Gf Vip che a quanto pare non saranno Pupo e Antonella Elia. L’indiscrezione è arrivata da Dagospia che ha annunciato come i due non sarebbero stati riconfermati:

Fonte: Mediaset

“Dopo gli ottimi risultati ottenuti il Grande Fratello Vip tornerà a settembre su Canale 5. Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast e solo in un secondo momento si occuperà degli opinionisti. Stando alle nostre fonti non saranno riconfermati in questo ruolo Pupo e Antonella Elia” – si legge.

Fonte: Mediaset

Se la notizia di Pupo era stata data da lui stesso qualche giorno fa quando ha annunciato di volersi dedicare di più alla sua passione primaria: la musica, Antonella Elia spera ancora in una riconferma.

“Lo sfido a trovare un opinionista migliore di me!” – ha detto proprio ieri la Elia dimostrando di cadere dalle nuvole. A questo punto è lecito chiedersi chi prenderà il posto di Pupo e Antonella Elia come opinionisti in studio. Il primo nome che sta circolando a gran voce in queste ore è quello di Adriana Volpe, che dopo essersi rilanciata in tv proprio con la partecipazione al reality, sarebbe intenzionata ad accettare un ritorno a Mediaset, ma in una veste diversa.

Fonte: Google

“Chi arriverà al loro posto? Sembra essere quasi fatta per l’arrivo di Adriana Volpe, la conduttrice dopo il tonfo di Ogni mattina lascerà Tv8 per rientrare a Mediaset. Impegno da opinionista finalizzato a un ritorno in futuro alla conduzione. Dietro questa operazione c’è il passaggio della Volpe all’agenzia di Marco Durante e al lavoro della Forestieri, ex braccio destro di Lucio Presta. Lavori in corso per il secondo nome” – si legge nell’articolo di Dagospia a firma di Giuseppe Candela.