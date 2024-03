“Ora parlo io” Lady Rose Hanbury rompe il silenzio sulla presunta storia con il Principe, ma chi è lei? Cosa sappiamo

Le storie di tradimenti e sotterfugi coinvolgono le case reali, probabilmente dall’inizio della loro esistenza. Il casato d’Inghilterra certo non sfugge a tali voci. La storia recente vedeva come protagonisti Lady Diane e l’allora principe Carlo e ben sappiamo gli effetti del botta e risposta mediatico che ha sconvolto in questi mesi la casa reale.

La famiglia reale inglese si trova coinvolta in un vortice di notizie false, voci di corridoio e smentite che riguardano la principessa Kate Middlenton. A partire dal segreto che avvolge le sue condizioni di salute, allo scandalo per la foto ritoccata inviata alle agenzie di stampa, al presunto tradimento del principe William.

Di poche ore fa la smentita dell’avvocato di Rose Hanbury, amica di Kate sulla sulla ipotetica relazione extra coniugale. I legali della marchesa hanno voluto rompere il silenzio per spegnere il proliferare crescente delle voci insorte.

“”Le voci sono completamente false», poche parole per chiudere una volta per tutte, forse, una questione, che chiaramente danneggia anche la vita privata della marchesa Hanbury, che è una donna sposata e con una sua vita”.

Ma chi è Lady Hanbury? É sposata con il marchese David Cholmondeley, dal 29 Giugno 2019 e ha tre figli, Alexander Hugh George Cholmondeley, conte di Rocksavage, Lord Oliver Timothy George Cholmondeley, e Lady Iris Marina Aline Cholmondeley.

Le voci sulla sua relazione con il Principe William iniziano nel 2016 ma si sono spente da sole non alimentate da pettegolezzi. La storia è tornata alla ribalta recentemente a causa della confusione mediatica che avvolge ultimamente la Royal Family: altra carne al fuoco in un incendio già ben alimentato.

La coppia Cholmondeley è comunque amica di Kate e William e si dicono molto vicini alla coppia in questo momento di grande difficoltà e si augurano che la tempesta in cui navigano i reali si calmi presto.

