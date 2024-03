“Avvistata con lui però…” Kate Middleton, ancora mistero sulla Principessa, un dettaglio continua a far preoccupare i sudditi: di cosa si tratta

Le notizie su Kate Middleton continuano ad arrivare freneticamente e si susseguono sempre nuovi rumors sullo stato di salute di lei e sulle uscite pubbliche del marito William. La stampa internazionale, infatti, sta alternando rassicurazioni sul futuro della Corona britannica a nuove bizzarre speculazioni. Ciò che è certo è che la coppia è sotto la lente d’ingrandimento del pubblico.

È notizia recentissima l’avvistamento che riporta la presenza della principessa in pubblico, insieme al marito William. Un vero e proprio scoop, dati i tempi che corrono e l’assenza prolungata di Kate. I due sarebbero stati visti nel negozio di una azienda agricola vicino alla loro residenza di Adelaide Cottage. Secondo il testimone che ha raccontato l’accaduto al tabloid ‘The Sun’, Kate sembrava in forma e di buon umore.

Potrebbe essere senza dubbio una notizia di poco conto se non fosse che ci sono molti dubbi sulla salute di Kate Middleton, a maggior ragione dopo lo scandalo della foto ritoccata. Dall’operazione avuta ormai alcuni mesi fa, non ci sono notizie ufficiali e certe che assicurano la solidità della principessa dopo l’intervento chirurgico.

La notizia sull’apparizione (non ufficiale, è chiaro) di certo rassicura su una pronta guarigione dopo l’intervento chirurgico all’addome. Da gennaio ad adesso la lunga convalescenza avrebbe dato i suoi sperati frutti. Tuttavia, l’assenza di foto a supporto di quest’ultimo avvistamento alimenta le critiche di chi dubita della veridicità di tali “reporter” improvvisati.

L’ultima apparizione ufficiale di Kate risale al giorno di Natale. Il suo ritorno in pubblico è atteso per Pasqua, quando dovrebbe recarsi in chiesa con la famiglia reale. Nel frattempo, i rumors sulla sua salute continuano a circolare. Alcune teorie hanno sollevato preoccupazioni tra i fan della principessa e sono mesi davvero concitati e carichi di indiscrezioni, una dopo l’altra.

La situazione rimane incerta. Le informazioni ufficiali scarseggiano e le foto recenti sono assenti. La chiave per discernere la realtà dalle speculazioni rimane la prudenza, attendendo aggiornamenti da fonti attendibili