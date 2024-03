Una tristissima notizia che ha spezzato il cuore di milioni di fan, il celebre attore di Star Wars si è spento per sempre all’età di 85 anni. Da tanto tempo combatteva contro alcune condizioni di salute mai rese note.

Michael Culver è deceduto 27 febbraio, ma la notizia è stata diffusa sul web solo nelle ultime ore. La causa del decesso non è stata resa nota. Tuttavia, i fan erano a conoscenza di alcune indiscrezioni sulle sue condizioni di salute. Il comunicato è stato pubblicato sui social network:

Siamo molto dispiaciuti di confermare la comparsa del nostro amico e cliente Michael Culver. È stato un onore aver rappresentato Michael negli ultimi dieci anni e averlo portato ad alcuni dei migliori eventi di Star Wars nel Regno Unito e in Europa. Ci manca.

La carriera dell’attore Michael Culver

Tutti ricordano l’attore per il suo ruolo da protagonista nella saga di Guerre Stellari Star Wars, episodio V L’impero colpisce ancora (1980). Ha interpretato il Capitano Lorth Needa, comandante di uno degli Star Destroyer imperiali di Darth Vader. Ma non solo, la star ha interpretato ruoli in altre note pellicole del grande schermo come Il ritorno di Sherlock Holmes, Secret Army e Un passaggio in India. È apparso anche nelle serie tv Emmerdale Farm e Spooks.

Indelebile anche il suo grande lavoro nel mondo del teatro in Scozia con il Dundee Repertory Theatre, in Inghilterra con il Kiln Theatre e a Londra con il teatro del West End. Michael Culver si è allontanato dal mondo della recitazione nei primi anni del 2000, una scelta fatta per dedicarsi all’attivismo politico.

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa sul web. Sono tantissimi i post apparsi sui social nelle ultime ore, pubblicati dai suoi numerosissimi fan che hanno voluto ricordarlo per il suo incredibile lavoro.

