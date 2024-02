Una tristissima notizia si è appena diffusa sul web, si è spento Richard Lewis. L’attore, star della serie Curb Yout Enthusiasm, aveva 76 anni. A riportare i primi dettagli della sua scomparsa, è stata la Cnn, che ha rivelato anche la causa del decesso: un improvviso attacco di cuore.

Richard Lewis si trovava nella sua abitazione a Los Angeles, quando ha accusato un malore improvviso. Lo stesso aveva rivelato, solo lo scorso anno, di aver scoperto una spiacevole diagnosi: il morbo di Parkinson. Dal 2021 aveva iniziato ad allontanarsi dal mondo della recitazione, ma i suoi ruoli sono rimasti memorabili. È ricordato, in particolar modo, per le serie tv Curb Yout Enthusiasm e Anything but Love e per i film Robin Hood: un uomo in calzamaglia, Leaving Las Vegas, Hugo Pool e Drunks.

I primi problemi dell’attore, come già anticipato, risalgono al 2021. Si ritrovò costretto a saltare le riprese dell’undicesima stagione di Curb Yout Enthusiasm per via di alcuni problemi di salute, che portarono ad un ricovero e a ben tre interventi chirurgici. Solo in seguito, si diffuse la notizia dei suoi problemi di dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti. Dipendenze di vecchia data, tenute nascoste e che lo fecero cadere in un vortice di depressione e ansia.

Fu solo dopo la perdita del suo amico John Candy, che l’attore decise di farsi curare ed aiutare, riuscendo a riprendere in mano la sua vita.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto il mondo dello spettacolo e sono già numerosi i messaggi che si sono diffusi sul web, pubblicati dai suoi fan e dai colleghi. Tra questi, anche un commovente post condiviso dalla HBO, l’emittente televisiva statunitense: