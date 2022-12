Oriana Marzoli accusa Belén Rodriguez al GF Vip: “Ha usato Antonino Spinalbese”

In questa settima edizione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è una delle concorrenti più popolari e chiacchierate sui social. Nel corso delle ultime ore la gieffina si è resa protagonista di un gossip dopo aver lanciato un’accusa molto pesante nei confronti di Belén Rodriguez. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sarebbero potuti diventare una coppia celebre di questa settimana edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, dopo che l’ex hairstylist ha deciso di interrompere la loro conoscenza in modo definitivo, anche la modella ha perso ogni speranza di riconquistarlo.

Adesso a rendere il loro rapporto ancora più complicato è stato il ritorno di Ginevra Lamborghini all’interno della casa più spiata d’Italia. La 30enne sembra essere l’unica che abbia fatto scattare la scintilla ad Antonino Spinalbese.

Alla luce di questo, la Marzoli si è lasciata andare ad un duro sfogo con Giaele De Donà parlando del suo rapporto con Antonino e tirando in ballo anche Belén Rodriguez. Stando a quanto affermato dalla gieffina, la modella argentina avrebbe usato l’ex haristylist. Queste sono state le sue parole:

Bugiardo schifoso, perché fino a una settimana fa lui stava con me sotto le coperte dopo le puntate […] Mi ricordo pure le frasi che mi diceva ‘Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a resisterti’ […] Adesso prova a farmi passare per una bambina di 15 anni che si è infatuata. Non è vero nulla che pensavo di essere già la sua fidanzata e moglie futura. Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma. E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ORIANA MARZOLI (@orianagonzalezmarzoli)

Dinanzi alle dichiarazioni della Marzoli il web si è scatenato sollevando numerose polemiche. Per quanto riguarda la modella argentina, quest’ultima non ha ancora non ha replicato in merito alla questione. Al contrario ha preferito rimanere in silenzio e festeggiare la vittoria dell’Argentina ai mondiali di calcio.