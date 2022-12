GF Vip, Antonino Spinalbese vuole abbandonare il gioco: l’appello al pubblico

Antonino Spinalbese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore il nome dell’ex compagno di Belen Rodriguez sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per l’appello che ha fatto al pubblico. Stando alle sue parole, infatti, Antonino Spinalbese vuole abbandonare la casa del GF Vip.

Dopo più di tre mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, Antonino Spinalbese vuole abbandonare il gioco. É lui stesso a lanciare un appello ai fedeli telespettatori del programma, affinché lo eliminino dal reality. Questo è l’appello che l’hairstylist ha rivolto al pubblico italiano:

Pubblico, odiatemi vi prego. Sì in questo televoto odiatemi. Non pensavo davvero che sarei durato così tanto. Io poi non sono mai andato al televoto. Solo una volta ma era per il preferito. Però ho avuto una soddisfazione, Daniele che ha vinto contro Donnamaria. Ragazzi odiatemi davvero ve lo chiedo. Siamo in sei, forse è difficile uscire ma sarebbe bellissimo. Sto andando fuori di testa dopo tre mesi qui.

Come prenderà il pubblico le parole pronunciate dall’ex compagno di Belen Rodriguez? Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprire se l’appello dell’hairstylist è stato accolto dai fedeli telespettatori del Grande Fratello Vip.

GF Vip, Antonino Spinalbese parla del rapporto con Ginevra Lamborghini

L’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa di Cinecittà come ospite ha in qualche modo destabilizzato gli equilibri presenti in casa. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare lo speciale rapporto nato tra la cantante e lo stesso Antonino Spinalbese. Riguardo la speciale amicizia nata con Ginevra, l’hairstylist ha dichiarato che con lei è nata una sintonia che fino ad ora non c’era mai stata con nessun’altra.

A riguardo, queste sono state le sue parole: