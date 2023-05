Oriana Marzoli beccata con un ex di Uomini e Donne: la segnalazione

Oriana Marzoli finisce al centro del gossip per via di una segnalazione

A seguito delle numerose indiscrezioni sulla presunta crisi sentimentale con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli finisce di nuovo nel mirino della cronaca rosa per via di una clamorosa segnalazione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stata pizzicata fuori da un hotel in compagnia di un altro uomo. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Nel corso dell’ultimo periodo, sul web non si fa altro che parlare della relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Qualche giorno fa, quest’ultimo si era lasciato andare ad un duro sfogo sui social contro i suoi fan. Infatti, gli “Oriele” gli avevano scagliato pesanti accuse contro il bel veneto mettendo in guarda Oriana di alcuni comportamenti sospetti.

Questa volta, a finire al centro del gossip è stata Oriana Marzoli la quale sarebbe stata incriminata di alcuni strani movimenti. Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, sarebbe stata accompagnata in hotel da un ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Oscar Branzani.

La segnalazione è giunta da un utente sui social il quale ha scritto un messaggio all’influencer Amedeo Venza. Queste sono state le parole riportate nella nota:

Amedeo, ho scritto anche a Deia (Deianira Marzano n.d.r.). Io lavoro presso l’hotel dove alloggiano. Vero è che stanno collaborando insieme, ma non ti sembra strano che lui ieri sera l’abbia accompagnata fino all’hotel?

In ogni modo, tra Oriana Marzoli e Oscar Branzani non vi è alcuna relazione amorosa. Pertanto, nel corso degli ultimi giorni, la modella ha lanciato la sua prima capsule di bikini in collaborazione con “Sontèn”, il brand dell’ex tronista. Dunque, si tratterebbe solamente di un rapporto di lavoro e nient’altro.