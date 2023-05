Oriana Marzoli lancia la sua prima capsule di bikini: ecco tutti i dettagli

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli si sta dedicando alla sua vita professionale. Pertanto, nel corso delle ultime ore, l’ex gieffina ha annunciato una bellissima notizia a tutti i suoi fan. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste più amate e popolari della settima edizione del Grande Fratello Vip. A un passo dalla vittoria, la modella è stata sconfitta da Nikita Pelizon la quale ha conquistato la vittoria.

Tuttavia, adesso è concentrata sulla sua carriera. Tra i grandi progetti di cui Oriana si sta occupando c’è la sua prima capsule di bikini in collaborazione con “Sontèn”. A diffondere l’annuncio è stata lei stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Ragazzi finalmente ci siamo.. questo è il primo lavoro a cui mi sono dedicata appena uscita dalla casa del GF e sono davvero felice di potervelo finalmente mostrare! La mia capsule di bikini per Sontèn è finalmente online.

Dunque, la fidanzata di Daniele Dal Moro ha comunicato di aver collaborato con il brand “Sontèn” per dar vita alla sua prima collezione di costumi la quale è andata a ruba nel giro di pochissime ore. Ma qual è il prezzo dei bikini? Questi ultimi sono disponibili in varie taglie e in vari modelli.

Infatti, per quanto riguarda i costumi interi, questi ultimi si aggirano intorno ai 75 euro. Invece, per quanto riguarda i bikini hanno un prezzo che varia dai 47 euro ai 55 euro per le fasce i triangoli e dai 20 euro ai 24 euro per gli slip e le brasiliane. Inutile dire che tale progetto è stata molto apprezzato da tutti i suoi fan i quali non ci hanno pensato due volte a recarsi sul sito mandare tutto in sold out.