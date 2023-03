Oriana Marzoli scopre il gesto inaspettato di Daniele Dal Moro: la sua reazione

Senza alcuna ombra di dubbio, Oriana Marzoli è una delle protagoniste di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’espulsione di Daniele Dal Moro dal reality show, la modella venezuelana ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso degli ultimi giorni, la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di eliminare Daniele Dal Moro. Si tratta di una decisione inaspettata che ha sconvolto tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia, in particolare Oriana Marzoli.

A causa dell’espulsione di Dal Moro dal programma condotto da Alfonso Signorini, la modella venezuelana non sta vivendo uno dei momenti migliori di questa esperienza. La donna non è riuscita neanche a salutare l’ex concorrente di Uomini e Donne e per questo motivo ha pensato di scrivergli una lettera la quale poi è stata condivisa dallo stesso Daniele sui social.

Dopo qualche giorno dalla sua uscita, Daniele ha iniziato a seguire Oriana sui social. La gieffina non poteva essere al corrente di ciò ma qualcuno ha pensato informarla. Nel dettaglio, una ragazza si è recata fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ed ha urlato:

Oriana, Daniele ti segue!

Proprio in questo momento, la Marzoli si trovava in veneranda mentre faceva quattro chiacchiere con Luca Onestini e Andrea Maestrelli. Inutile dire che la sua reazione è stata accompagnata da un’immensa gioia. Infatti, una volta presa la notizia è apparsa molto felice per il gesto da parte del bel veneto. Successivamente, rivolgendosi a Luca Onestini, la donna ha esclamato: