Oriana Marzoli, lo sfogo sui social dopo la rottura con Daniele: “Sto male”

La richiesta particolare ai fan in questo momento non facile per lei.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e si sono innamorati. Peccato che la coppia è stata la prima uscita dall’ultima edizione del GF a scoppiare.

Alcuni giorni fa infatti i due hanno ufficializzato che non stanno più insieme. A far crollare tutto ci ha pensato un fan di Oriana che gli ha mandato alcuni screen in cui si vede Daniele mettere dei like tattici ad alcune foto di una ragazza che aveva iniziato a seguite da poco su Instagram.

Fonte: web

Oriana giustamente ha chiesto spiegazioni al ragazzo e da lì la lite decisiva e la rottura che al momento sembra insanabile. Lo stesso Daniele ha affidato a Twitter un suo sfogo contro i fan che a quanto pare con questo comportamento gli stanno creando soltanto problemi.

“Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il c*zzo che mi pare! Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters.. L’unico che ha pagato sono io. E mo ve ne andata a fare in c*lo! Bye” – ha scritto.

Un post lungo e volgare che gli ha causato anche la sospensione dal social e una minaccia di querela.

Ma su Twitter si è sfogata anche Oriana che ha chiesto ai suoi fan di non taggarla più in video e foto con Daniele perché in questo modo non la aiutano ma alimentano soltanto il suo dolore. Oriana non ha probabilmente ancora metabolizzato questa storia e meno vede cose che gli ricordano Daniele, meglio è.

“Vi prego, non taggatemi in più cose d amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo, non sto bene. Grazie…” – ha scritto.

E ancora: “L’unica cosa che vi chiedo è di non taggarmi nei video con Daniele, non mi interessa sapere se c’è gente che appoggia più me o più lui. Non voglio che prendiate posizioni, voglio solo che non mi taggate in certe cose perché sto male. […] Non penso che risolveremo tutto”.