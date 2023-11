Oriana Marzoli svela i motivi della separazione con Daniele: ecco la verità

Nel corso delle ultime ore, Oriana Marzoli ha finalmente deciso di affrontare la questione della sua separazione con Daniele Dal Moro, svelando dettagli che hanno portato alla rottura della loro relazione. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Questa non è la prima volta che Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si separa: sin dai tempi del Grande Fratello Vip, la loro storia d’amore è stata costellata da alti e bassi. Nel corso del tempo, le complicazioni si sono accumulate, portando alla recente decisione di mettere fine definitivamente alla loro relazione.

È stato Dal Moro a diffondere l’annuncio della separazione durante una trasmissione su Twitch, affermando che Marzoli lo avrebbe accusato ingiustamente di varie cose. In ogni modo, di recente, la Marzoli ha preso la parola in merito a questa vicenda, collegandosi telefonicamente al programma spagnolo per svelare la verità:

Giovedì ho lasciato casa sua con le mie valigie da 32 kg e sono tornata in Spagna.Anche se non lo dicevo, c’erano cose che non mi piacevano. Infedeltà? Voglio credere di no, o meglio, io non ho visto nulla con i miei occhi, però c’erano altri dettagli molto spiacevoli. Altre cose con una ragazza e anche di più.

L’ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini ha svelato quali sono i motivi che hanno portato all’ennesima rottura:

Come ho reagito alla sua diretta? Non mi piace nulla, non ho gradito quello che sta facendo, l’atteggiamento e le parole che ha usato. Piango in casa e mi chiedo come può dire cose così forti. Lui dice che non ho dato dimostrazioni? Ho lasciato mia mamma, la mia casa, il mio lavoro e gli amici, tutto e sono andata in Italia per stare con lui.

La rottura, dunque, è stata confermata sia da Oriana che da Daniele Dal Moro, ognuna con la propria versione dei fatti. Questo ennesimo capitolo della loro storia d’amore travagliata ha attirato l’attenzione mediatica, lasciando spazio a interpretazioni contrastanti sulla situazione.