Orietta Berti, avete mai visto la sua casa? Non riuscirete ad immaginare cosa colleziona la cantante nella sua ex camera da letto

Orietta Berti è una grande cantante, molto amata in Italia e non solo. In tutti questi anni l’abbiamo visto parecchie volte ospite di diversi programmi televisivi. La cantante di tanto in tanto ha mostrato alcuni scorci della sua bellissima casa, dove vive insieme al suo compagno di una vita Osvaldo Paterlini. Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2020 sembra che la cantante abbia raccontato a Barbara D’Urso, come trascorre la sue giornate. Considerando la reggia dove vive, sembra che di certo non trova il tempo di annoiarsi. Avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Orietta Berti

La cantante vive in una bellissima casa a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia. La casa ha un bellissimo giardino, ben curato ma soprattutto immenso. Un nido d’amore, dove la cantante vive da anni con il marito Osvaldo. Non tutti forse sanno che la cantante ha una passione sfrenata per diversi oggetti di cui ne fa collezione.

Ha una passione sfrenata per l’antiquariato ad esempio e per questo all’interno della sua abitazione si trovano tanti elementi anni ’60. La cantante fa collezione di bambole, tutte vestite con abiti in stile Ottocento.

Le bambole sono tutte disposte in una stanza della casa, che prima Orietta ed il marito utilizzavano come camera da letto. In un’altra stanza, poi, la cantante colleziona acquasantiere e crocifissi, tutti ben affissi sulle pareti.

E per finire, la cantante colleziona miniature dei Puffi e ne ha davvero centinaia. Orietta per l’arredamento della sua abitazione ha scelto uno stile classico e non mancano pezzi di d’antiquariato. All’esterno si trova poi un giardino bellissimo, davvero molto grande, dove i suoi animali possono tranquillamente giocare in tutta libertà.

In questo splendido giardino, si trovano anche tante piante e fiori, dei quali si prende cura proprio la stessa Orietta. I balconi sono colorati e ricchi di vasi con tanti bei fiori. In diverse occasioni Orietta Berti ha pubblicato alcuni video e foto, mostrando a tutti la sua bellissima casa.

