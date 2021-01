Verissimo, la preoccupazione di Orietta Berti: “Osvaldo non sta bene, l’ha avuto pesante”

Nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi pomeriggio, sabato 16 gennaio 2021, su Canale 5 ci sarà anche la popolare cantante Orietta Berti. La padrona di casa Silvia Toffanin accoglierà la sua graditissima ospite per un’intervista, dove l’interprete racconterà i gravi scompensi provocati dal Coronavirus, il timore per la salute del suo storico compagno Osvaldo, ma, passando ad argomenti più leggeri e spensierati, toccherà pure il capitolo Sanremo. Difatti, al prossimo Festival della canzone nazionalpopolare italiana tornerà in gara. E ha già scelto quale sarà il suo stylist: uno d’eccezione!

Orietta Berti: intervista doppia con Iva Zanicchi

Orietta Berti si è prestata ad una intervista doppia con la collega e amica Iva Zanicchi. Le due si conoscono da una vita, hanno iniziato insieme il loro percorso artistico, che le ha condotte fino alle più alte vette nel mondo della musica. La prima parte è stata dura, intensa, capace di lasciare a bocca aperta la Toffanin e, senz’altro, il pubblico a casa.

Più colpito il marito

In questa occasione Orietta Berti si è espressa sul Covid-19 e sullo stato attuale del marito, anche lui colpito dal tremendo virus. Non sta ancora bene, sperano riesca a rimettersi presto dalla malattia poiché l’ha avuta più pesante rispetto a lei.

Dopodiché ha cambiato registro e si è soffermata sulla proposta recapitatale nientepopodimeno che dal direttore artistico nonché conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus.

Pronta a salire sul palco

È pronta – ha assicurato Orietta Berti -. Anche perché nel periodo attraversato, dove non riescono ad esibirsi con le grandi orchestre e non possono tenere concerti, andare alla kermesse canora e salire per cinque sere sul palco è qualcosa di stupendo.

Orietta Berti si “ispira” ad Achille Lauro

Da qui la piccola chicca offerta alla trasmissione. Non sa per il momento quali vestiti indosserà, però la seguirà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro. Desidera apparire colorata, con delle parrucche e dei mantelli: intende dispensare un po’ di allegria.