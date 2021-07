Orietta Berti continua a cavalcare l’onda del grande successo che questo anno le sta regalando. Sicuramente tutti sanno come Orietta sia tornata in auge dopo la sensazionale partecipazione a Sanremo 2021. Da quel momento in poi, gli ultimi periodi sono stati un susseguirsi di porte spalancate per la fantastica cantante, che si è dimostrata capace di adattarsi ai tempi che corrono.

Orietta ha dato uno smacco a tutti coloro che la credevano appartenente ad una categoria musicale ormai passata, riuscendo a colpire le nuove generazioni. La gran parte di questo fantastico traguardo, è dovuto anche alla collaborazione con due artisti molto in voga al momento tra i più giovani: Fedez e Achille Lauro. I due hanno anche loro partecipato al festival di Sanremo e, probabilmente, è proprio in quell’occasione che è nata l’idea della loro collaborazione.

I tre, in ogni caso, hanno dato alla luce quello che è un vero e proprio tormentone estivo e che ormai viene canticchiato quasi da tutti gli italiani. “Mille”, il singolo estivo con Orietta Berti si è già confermato come un grandissimo successo. Nel corso di una recentissima intervista, la cantante ha commentato i traguardi raggiunti con questo singolo, con delle parole assolutamente inaspettate.

Queste le dichiarazioni dell’icona della musica leggera ai microfoni del quotidiano Il Messaggero: “È nato tutto come un gioco. Devo ringraziare Fedez perché ha insistito affinché io la cantassi. Ci siamo conosciuti a Sanremo. Mi ha chiamata dicendomi: ‘Orietta, ho una canzone estiva perfetta per te’. Quando mi ha detto che ci sarebbe stato anche Achille Lauro ho esultato: ‘Bene, abbiamo fatto un terno al lotto’, ho risposto”.

Poi, ecco la rivelazione che nessuno pensava di sentire. Orietta ancora non riceve nulla dei ricavati del singolo: “Fedez mi ha mostrato anche la copertina del singolo: Ma che l’hai fatta a fare? Il 45 giri mica esce…’, gli ho risposto. I miei, di 45 giri, vendevano tantissimo. Fin che la barca va’ arrivò a 9 milioni. Con Mille’ non vedo ancora niente”.