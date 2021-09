Momento d’oro per Orietta Berti. La cantante dopo la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo, sta vivendo una grande estate grazie al brano Mille insieme a Fedez e Achille Lauro, che sta spopolando in tutte le classifiche. Il brano è semplice, la melodia ti entra in testa e non se ne va più. Di recente il trio è salito sul palco del Seat Music Award all’Arena di Verona. Un ritorno a Verona dopo parecchio tempo accolto con emozione da parte di Orietta.

“L’Arena già fa emozionare perché io sono stata parecchie volte per il Festivalbar. Quest’anno sono felice perché mi è capitata una bella cosa, una cosa inaspettata, una sorpresa che mi ha voluto fare Fedez ed Achille Lauro e devo sempre ringraziarli. Devo dire la verità: mi sento miracolata!” – le sue parole.

Ovviamente non poteva non parlare dei suoi compagni di avventura Fedez e Achille Lauro. Sul rapper ha detto: “Fedez è molto preparato, quando abbiamo fatto il disco loro erano così sicuri che hanno detto ‘noi in quattro mesi faremo quattro dischi di platino’, ed avevano ragione loro!”.

Su Achille Lauro un solo aggettivo per definirlo “sornione”. Pare che sia stato proprio Lauro ad inventare il famoso balletto dei ventagli su prezioso suggerimento anche di Chiara Ferragni. Insomma, sembra che il trio sia riuscito grazie alla voce e anche al ballo, a diventare una vera e propria hit che ha conquistato ben 60 milioni di visualizzazioni, oltre che vari dischi di platino.

Orietta dopo un’estate di fuoco si sta preparando anche all’autunno quando la vedremo protagonista a The Voice Senior nella veste di giudice. Domenica scorsa è stata anche protagonista di uno scherzo in diretta a Scherzi a Parte. Con una scusa di un’intervista da Mario Giordano su Rete4, Orietta Berti è rimasta chiusa nell’auto che la stava portando in studio. Dopo attimi di panico e varie vicissitudini simpatiche, la scoperta che si trattava tutto di uno scherzo.