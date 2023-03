Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi: “Volgarità dai tuoi genitori, capisco perché sei così”

Nuovo scontro nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi che è stata poi eliminata dal gioco. L’opinionista e la concorrente si erano già battibeccate la scorsa settimana ed ora a lanciare benzina su fuoco ci ha pensato anche la mamma di Antonella che ha scritto una lettera a Orietta attaccandola per il tono avuto con la figlia.

Una lettera che ovviamente non è stata digerita dalla cantante e opinionista e ieri in puntata lo ha fatto notare.

“Orietta mi ha detto che sono maleducata, offendendo la mia famiglia che non mi ha educata” – ha detto Antonella.

La risposta di Orietta non si è fatta attendere ed ha chiamato anche in causa la mamma di Antonella Wilma che ha scritto la lettera contro di lei.

“Non ti ho mai offesa. Ho detto che sei arrogante, maleducata e che non rispetti gli altri. Non è un’offesa. Ti ho dato dei consigli e mi hai guardato come per dire ‘Cosa vuole questa brutta vecchiaccia?’. Ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti. Capisco perché sei così”.

Quando poi l’opinionista ha parlato di Instagram facendo notare che non si tratta di un lavoro, Antonella ha risposto di nuovo con un tono molto volgare. “Che c’entra Instagram? Questa parla sempre di Instagram”.

Nella conversazione si è intromessa anche Sonia Bruganelli che ha voluto dire alcune cose proprio alla concorrente.

“Sei entrata nella Casa e da subito hai voluto essere protagonista. Se scegli di entrare e di essere forte e di andare contro chi è più grande di te, poi devi avere le spalle larghe per accettare che tu non possa essere amata da tutti. Hai scelto la strada più difficile, quella di essere protagonista là dentro nel bene e spesso nel male. Però poi ti devi assumere la responsabilità di tutto questo e uscirne serena, a prescindere dal giudizio degli altri. Ho visto il tuo percorso e ho cambiato opinione su di te. Ma adesso non puoi fare come i bambini e chiederti perché le persone non ti vogliono bene”.