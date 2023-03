Orietta Berti contro una concorrente del GF: “Prepotente, arrogante e maleducata”

Se Orietta Berti nella prima parte di Grande Fratello Vip era apparsa molto calma e pacata, in queste ultime uscite sembra aver trovato coraggio e non le sta mandando a dire soprattutto nei confronti di quei concorrenti che con i loro comportamenti non gli sono stati particolarmente simpatici. Una su tutte Antonella Fiordelisi con cui ha avuto più di un battibecco quando l’influencer era ancora all’interno della casa di Cinecittà.

Intervenuta al GF Vip Party ospite di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, Orietta si è confessata dicendo la sua su diversi personaggi e storie nate nella casa.

L’esordio non poteva essere con Antonella e Edoardo. “Edoardo e Antonella esagerano! Questa storia si sgonfierà come un palloncino. Lei fa la sceneggiata e io le riconosco, perché ne ho viste tante nella mia vita di queste sceneggiate. Sono da 57 anni in questo ambiente! Senti cara, cerca di essere più te stessa. Tu sei un’arrogante vera! Ora che ho fatto il mio sfogo prenderò le goccine stanotte. Antonella sta soffrendo? ma finitela, lasciamo perdere che con quella lacrime…” – ha detto.

Ci sarà stata una coppia che ha apprezzato di più? Orietta ha detto: “Chi ho apprezzato come coppia? La mia coppia preferita è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Perché loro non sono esagerati, sono normali, sono ai primi approcci e poi si vedrà. A me non mi piacciono le cose esagerate. Pamela Prati e Marco Bellavia? Ma dai, ma quella coppia era finta, si vedeva lontano un miglio che era tutto finto. Si vedeva bene che era tutta una falsità”.

E ancora su Micol e Edoardo, Orietta ha mostrato di apprezzare molto la coppia: “Micol e Tavassi mi piacciono e sono ancora dentro. Non mi aspettavo che anche lei arrivasse in finale. Sono contentissima perché veramente i buongusto, la semplicità, la verità, hanno vinto contro la prepotenza, la maleducazione e l’arroganza. Qualche volta è giusto che vinca la normalità e quindi sono felice.La sincerità viene sempre fuori, specialmente oggi che uno scopre tutto dal telefonino. Non devi mai mentire, perché la verità viene fuori. Devi essere sincero, onesto e con i piedi per terra”.