GF Vip, Antonella Fiordelisi replica alle critiche di Wilma Goich: ecco le parole della gieffina

L'ex gieffina non le manda a dire alla cantante: ecco cosa ha dichiarato

Nei giorni scorsi Wilma Goich ha rilasciato un’intervista a Non succederà più, la trasmissione di Radio Rai. Qui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo contro Antonella Fiordelisi. A distanza di qualche giorno dalle parole rilasciate da Wilma Goich, l’influencer ha deciso di rispondere alle critiche che la cantante ha rilasciato nei suoi confronti.

Antonella Fiordelisi contro Wilma Goich. Nel corso delle ultime ore il nome della fidanzata di Edoardo Donnamaria è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per aver risposto alle critiche che Wilma Goich ha lanciato nei suoi confronti in un’intervista rilasciata a Non succederà più, la trasmissione di Radio Rai.

L’ex schermitrice è stata ospite di Casa Chi, dove si è messa a nudo raccontando la sua vita ma anche l’esperienza vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia. Oltre a ciò, Antonella Fiordelisi ha deciso di rispondere alle parole e alle accuse che Wilma Goich ha mosso nei suoi confronti.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Tutti parlano di noi, in positivo o negativo, ma comunque se ne parla. Se lo fa lei devo pensare che è per un po’ di visibilità, altrimenti non si spiega”.

Continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

In Casa era dolcissima e mi diceva che eravamo carini, che ero maturata, intelligente e in gamba.

In seguito l’influencer ha accusato Wilma Goich di aver dimostrato di essere una persona un po’ falsa. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Ovvero è un po’ falsetta. Ma l’ha dimostrato più volte e non solo nel mio caso.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Wilma Goich risponderà all’attacco di Antonella Fiordelisi.