Orietta Berti contro la regina Elisabetta: “Hai visto che succede?”

Tutti li abbiamo seguiti e tutti abbiamo esultato alla vittoria, ovviamente si parla degli Europei di Calcio 2020. Migliaia di italiani, hanno festeggiato la vittoria degli Azzurri negli Stati londinesi. Tra questi, inaspettatamente, troviamo anche una stoccata da Orietta Berti.

Nel raccontare le emozioni di questa combattutissima finale, la cantante si è lasciata sfuggire una frecciata alla sovrana inglese senza precedenti. La stoccata è già diventata virale, anche per merito della proverbiale schiettezza della cantante. Ovviamente, la vittoria italiana agli europei ha portato con sé, oltre che festeggiamenti, anche una sfilza di polemiche.

Ma a Orietta questo non interessa. In primis, la Berti ci tiene a complimentarsi con la nostra nazionale: “Abbiamo vinto, grazie al nostro portierone Gigio Donnaruma che ha fatto parate meravigliose, soprattutto quella che ha sancito la nostra vittoria. Una grande soddisfazione per tutti gli italiani. Una grande soddisfazione per il commissario tecnico Roberto Mancini che è forse il vero artefice del percorso trionfale degli azzurri”.

Poi, in particolare, loda i suoi calciatori preferiti: “Mi sono piaciuti Chiesa, veramente bravo, e Chiellini e Bonucci. Per non parlare di Donnarumma, il gigante in porta: mezza partita l’ha vinta lui. Ma se l’Italia ha vinto è perché tutta la squadra si è data da fare”. Poi la mitica Orietta Berti passa a parlare del comportamento degli inglesi, senza nascondere una punta di amarezza.

Secondo lei, nella nazionale avversaria è mancato totalmente il fair play e l’arbitro li avrebbe agevolati: “Gli inglesi picchiano anche: a volte anzi sono mastini più che giocatori. Quando gli inglesi facevano fallo sui nostri, l’arbitro faceva finta di niente. Sono stati agevolati, nel loro Paese, con il loro pubblico al fianco. Io avevo paura dell’arbitro: questa volta è stato ni“. Per concludere in bellezza, la stoccata alla regina Elisabetta, dopo che all’inizio della partita ha addirittura fischiato il nostro inno nazionale: “Hai visto cosa succede se si fischia contro il nostro inno nazionale cara Lilibeth?”.