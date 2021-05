Dopo la scomparsa del caro marito, la Regina Elisabetta II ha dovuto dire addio anche ad un altro dei suoi Dorgi (incrocio tra un bassotto e un Corgi). Fergus è morto. La notizia è scritta su tutti i media britannici, che sottolineano il dolore che sta affliggendo la Regina in questi giorni.

Il cagnolino aveva soltanto 5 mesi di vita e si è spento dopo poco più di un mese dalla morte del principe Filippo, che è venuto a mancare lo scorso 9 aprile. Le testate giornalistiche britanniche affermano che la Regina Elisabetta II aveva scelto il nome Fergus in onore di un suo zio materno, morto durante la prima guerra mondiale.

Nel mese di dicembre del 2020, sua Maestà aveva dovuto dire addio anche a Vulcan. In tutta la sua vita, la Regina ha avuto più di 30 Corgi, tutti discendenti da Susan, la cagnolina ricevuta in regalo per il suo diciottesimo compleanno. Nel 2015, aveva confessato di non voler più allevare altri amici a quattro zampe, per paura che le sopravvivessero.

Elisabetta II può ancora contare sull’amore di un altro amico a quattro zampe: Muick.

L’amore della Regina Elisabetta II per i cani

Da sempre si è parlato del grande amore che la lega con i suoi cani, in particolare i Corgi. La razza infatti negli anni è diventata famosa proprio perché apparteneva alla famiglia reale. Alcuni media raccontano che Fergus era stato un regalo del figlio, che avrebbe proprio dovuto supportarla ed aiutarla a superare la malattia del marito Filippo.

Il consorte della regina si è spento all’età di 99 anni, dopo un lungo periodo di ricovero in ospedale. Dopo la sua scomparsa, sua Maestà ha voluto pubblicare un messaggio sulla pagina ufficiale della Royal Family:

Lui è stato senza ombra di dubbio la mia forza, è stato al mio fianco tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato.

Tutta la famiglia reale ora è preoccupata per la scomparsa del cagnolino, un altro dolore che la Regina Elisabetta II deve sopportare.