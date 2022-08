Orietta Berti, dramma durante un suo concerto: un drone cade e ferisce una spettatrice

Al momento la donna sta bene e in seguito all'incidente non ha riportato danni gravi

Senza alcun dubbio un 15 agosto da dimenticare quello che ha visto protagonista una donna siciliana durante un concerto di Orietta Berti. La signora, infatti, è stata colpita da un drone precipitato su di lei in seguito ad una caduta. Dopo l’incidente la donna è stata portata in ospedale e le sue condizioni di salute sembrano essere buone.

Sono stati degli attimi di tensione quelli vissuti da una donna nella giornata di Ferragosto durante un concerto di Orietta Berti. La cantante più amata di sempre si è esibita ieri sera in un concerto organizzato in Sicilia, precisamente ad Agrigento. Qui, per una spettatrice, si è verificato un evento davvero spiacevole.

Un drone, infatti, mentre era in volo per effettuare foto e riprese dell’evento, è caduto e precipitato sulla testa di una donna che stava assistendo al concerto della cantante. Ci teniamo a sottolineare che la presenza del drone era autorizzata per fare foto e riprese del concerto.

Subito dopo la brutta disavventura di cui si è resa protagonista, la donna è stata portata in ospedale. Qui è stata poi sottoposta a tutti gli accertamenti necessari per valutare il suo stato di salute. Al momento, c’è da dire che la donna colpita dal drone sta bene e non ha riportato alcune danno serio.

Attualmente non conosciamo ancora le cause che hanno determinato la caduta del drone sulla donna che ieri sera stava assistendo al concerto di Orietta Berti ad Agrigento.

Non ci è dato sapere, almeno per il momento, se il drone è caduto a causa di un guasto o di una manovra sbagliata da parte di colui che lo manovrava. L’importante è che non si siano verificati danni seri e che la vittima di questa spiacevole disavventura stia bene.