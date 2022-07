Orietta Berti, piovono critiche per il GF Vip. Ma Maurizio Costanzo la difende

Secondo molti Orietta è inadatta al ruolo di opinionista al GF Vip. Ma per Costanzo non è così.

La scelta di Alfonso Signorini di affidare la poltrona di opinionista a Orietta Berti al posto di Adriana Volpe al GF Vip è stata oggetto di diverse critiche. In molti hanno giudicato la cantante un po’ troppo in là con l’età per poter gestire tale mansione.

Al suo fianco ci sarà come lo scorso anno la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli. Il Grande Fratello Vip sarà ai nastri di partenza il prossimo mese di settembre e si appresta a diventare l’edizione più lunga della storia del reality. Non ci sono ancora date ufficiali ma se dovesse avere un numero di ascolti soddisfacente Mediaset potrebbe decidere di allungarlo fino a primavera.

Fonte: web

Ma delle critiche ad Orietta ne ha parlato anche Maurizio Costanzo che ha difeso la cantante. Il giornalista dalle pagine del settimanale Chi ha risposto alle perplessità dei lettori:

“Trovo ingiusto anche solo ricordare i suoi anni anagrafici perché Orietta non ha età. E’ rimasta sulla via dei Ciclamini meravigliosa e spumeggiante” – ha scritto.

Maurizio ha poi voluto commentare anche i recenti successi di Orietta che dopo alcuni anni dove era finita un po’ nel dimenticatoio, ora sta vivendo sorta di nuova vita professionale ricca di successi e soddisfazioni.

“Ha saputo conquistare i giovani legandosi a un genere di musica che non è il suo, come il trap. Se non è talento questo non so quale lo sia” – ha scritto sempre Maurizio.

E per Orietta sta per iniziare un inverno davvero intenso da un punto di vista lavorativo. Detto dell’impegno al Grande Fratello Vip come opinionista, la vedremo anche su Sky nella nuova edizione del format Quelle brave ragazze.

Insomma non solo Mediaset per lei ma anche la tv satellitare. Il tutto condito dalla musica a cui non intende certo rinunciare per lasciare spazio al mondo della televisione.