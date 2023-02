Orietta Berti, il gesto sul Festival di Sanremo mentre è al GF Vip: ecco cosa ha fatto

Per la settimana di Sanremo Mediaset ha deciso di non rinunciare alla programmazione e di mandare in onda i suoi programma di punta. In occasione della terza serata del Festival, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. A tutti non è passato inosservato il gesto di cui Orietta Berti si è resa protagonista mentre era in diretta con il reality.

Stando a quanto emerso, pare che Orietta Berti abbia commentato per ben due volte dei post riferiti proprio alla kermesse musicale più attesa dell’anno. Già qualche giorno fa, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha confessato ai microfoni di RTL 102.5 che seguirà il Festival di Sanremo.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sì che lo guardo. Come farò quando sarò in diretta? La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello Vip da Alfonso, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai. Quindi vedrò la puntata il giorno dopo appena potrò.

Orietta Berti tornerà in Rai? L’indiscrezione

Qualche giorno fa Orietta Berti ha rivelato quale sarà il suo futuro lavorativo. Stando alle sue parole, la cantante ha deciso che tornerà in Rai dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Queste sono state le sue parole a riguardo: